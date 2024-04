Balanço Geral |Do R7

Um jovem de 17 anos fugiu pelas ruas do Jardim Zanetti, Zona Sul de Franca, após ordem de parada realizada por Policiais Militares. De acordo com os policiais, a moto, que apresentava sinais de adulteração na placa, pertencia à mãe do adolescente.