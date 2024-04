Balanço Geral |Do R7

Assassino do engenheiro afirma envolvimento de outra pessoano crime, em Ribeirão Preto

O homem identificado como assassino do engenheiro Paulo Roberto Filho confessou o crime a Polícia Civil de Ribeirão Preto. Durante o depoimento, Gabriel não deu detalhes do ocorrido, mas afirma ter a participação de uma terceira pessoa envolvida no caso.