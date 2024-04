Balanço Geral |Do R7

Balanço Entrevista: dermatologista fala sobre cuidados com a nossa pele no verão

No Balanço Entrevista desta quarta-feira (31), abordamos os cuidados com a pele durante o verão e também o carnaval. A dermatologista Dra. Marina Bragheto detalhou os cuidados que devemos ter com a nossa pele e deu dicas de como nos proteger e aproveitar a folia.

*Reportagem exibida em 31.02.2024