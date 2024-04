Câmeras do projeto Guardiões da Cidade estão desligadas há 2 semanas no Centro de Ribeirão Preto

As câmeras de monitoramento do programa Guardiões da Cidade, no Centro de Ribeirão Preto, estão desativadas há pelo menos 2 semanas. São 40 câmeras instaladas no Quadrilátero Central para auxiliar a Polícia Militar na segurança da região; segundo a Prefeitura, o desligamento temporário se deve a uma reforma na base da PM no Centro, onde são recebidas as imagens das câmeras.