Balanço Geral |Do R7

Destino do Lixo: descarte em terrenos públicos e particulares virou rotina, em Franca

Alto contraste

A+

A-

As denúncias de lixo e entulho em terrenos de Franca e região não param de chegar – e as Prefeituras são cobradas para limpar ou notificar os donos dos lotes. Mesmo quando, existe a ação da Prefeitura, o descarte irregular continua. Na série ‘Destino do Lixo’, o Balanço Geral mostra que descarte ilegal de lixo é crime ambiental e os infratores podem ser multados.