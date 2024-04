Balanço Geral |Do R7

Com a chegada do Carnaval, aumenta a procura por fantasias e adereços em Franca, e muitas lojas já trabalham com lista de espera. O clima de folia promete aquecer a economia: segundo a Associação Comercial e Industrial (Acif), a expectativa é de uma movimentação de mais de R$ 11,5 milhões só nesse período.

*Reportagem exibida em 06/02/2024.