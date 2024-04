Alto contraste

Representantes do Partido Liberal e lideranças políticas participaram do lançamento oficial da pré-candidatura de Isaac Antunes à Prefeitura de Ribeirão Preto. O evento aconteceu neste sábado (6); atualmente, Isaac é presidente do diretório municipal do PL e da Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto.