Eletricista espera há 4 meses por cirurgia para retirar pinos do cotovelo, em Franca

Um eletricista precisa de uma cirurgia urgente para retirar pinos de um dos cotovelos, em Franca. O rapaz sofre com fortes dores e inchaço no local devido à rejeição do material metálico, mas depende da rede pública de saúde, que ainda não marcou a cirurgia.