Empresários do Distrito Industrial de Ribeirão Preto reclamam da falta de atenção do poder público no bairro. Falta de segurança e manutenção, além das constantes quedas de energia elétrica, são alguns dos problemas apontados. Atualmente, são 73 empresas instaladas e quase 5 mil pessoas trabalhando diariamente no Distrito Industrial.