Enteado de PM morto a tiros em assalto se emociona após ter alta de hospital, em Ribeirão Preto

Voltamos a falar da morte do policial militar aposentado Darie Alves Tremura, que aconteceu na segunda-feira passada (12), em Ribeirão Preto. Após uma semana internado, Rafael Bernardes Faria, enteado do PM que também foi baleado durante a tentativa de assalto, deixou o hospital. Ambos trabalhavam no transporte de malotes quando foram surpreendidos por criminosos; antes de deixar o hospital, Faria falou pela primeira vez após o caso em um vídeo.