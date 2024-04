Balanço Geral |Do R7

Esplanada Dr. Sócrates é inaugurada no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto

Nesta quarta-feira (14) foi inaugurada no Estádio Santa Cruz a Esplanada Dr. Sócrates. A cerimônia foi realizada em homenagem ao grande jogador Sócrates, que atuou no Botafogo e no Corinthians. O Magrão, como era conhecido, completaria 70 anos na próxima segunda-feira (19). A disputa entre Botafogo X Corinthians desta noite ainda terá outras homenagens ao jogador.