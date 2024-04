Alto contraste

A+

A-

Os passageiros que utilizam o transporte público de Ribeirão Preto tiveram dificuldade de recarregar o cartão do ônibus na manhã desta quarta (3). De acordo com o Consórcio PróUrbano, responsável pelo transporte coletivo na cidade, uma falha no sistema que gera as passagens tornou impossível a recarga dos cartões.