Garoto de programa que matou engenheiro deve chegar a qualquer momento em Ribeirão Preto

Está a caminho de Ribeirão Preto Gabriel Souza Brito, de 28 anos, garoto de programa suspeito de matar o engenheiro Paulo Roberto Carvalho Pena Braga Filho no final do ano passado em Ribeirão Preto e preso no começo da semana, no Rio de Janeiro. Os policiais civis do Rio e de Ribeirão Preto se encontraram nesta sexta (19) para fazer o transporte do preso, que acontecerá com o apoio de uma aeronave do DOPE.