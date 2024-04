Alto contraste

Na última sexta (5), o Balanço Geral mostrou o caso de uma comerciante que perdeu quase R$ 3 mil após cair no golpe do "falso presente", em Franca. Depois que a denúncia foi ao ar, novas vítimas apareceram para comentar sobre o caso e fazer um alerta para que ninguém mais caia no mesmo golpe com uma falsa floricultura.