Balanço Geral |Do R7

Homem fica gravemente ferido após ser agredido com paulada na cabeça, em Ribeirão Preto

Alto contraste

A+

A-

Um homem ficou gravemente ferido após ser agredido com uma paulada na cabeça na Rua Tapajós, no Ipiranga, Zona Norte de Ribeirão Preto. Segundo a mãe da vítima, ele tem problemas com drogas.