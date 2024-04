Balanço Geral |Do R7

Alto contraste

A+

A-

A internet criou uma geração de crianças que conquistam uma legião de fãs no mundo virtual. São os influencers kids, que utilizam as redes sociais para vender produtos e apoiar campanhas beneficentes. Em Ribeirão Preto, vários influencers mirins estão se destacando – com os pais sempre de olho.