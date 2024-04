Balanço Geral |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Foi enterrado no Cemitério Santo Agostinho, em Franca, o corpo do jovem foi morto a tiros em um bar nesse final de semana, no Jardim Aeroporto II. Segundo testemunhas, dois homens pararam de moto em frente ao estabelecimento e atiraram contra Marcelo Henrique da Silva Araújo, de 18 anos, que não resistiu aos ferimentos; a Polícia ainda não tem pista dos suspeitos.