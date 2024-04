Alto contraste

Bandidos armados invadiram uma casa no Prolongamento Vila Duque de Caxias, em Franca. Eles renderam e ameaçaram mãe e filha que entravam na garagem no momento do assalto. A ação foi registrada por câmeras de segurança, e os bandidos fugiram com o celular da vítima.

*reportagem exibida em 22.01.2024