Um vídeo feito com um drone por um morador do Parque dos Lima acendeu um alerta, em Franca. Em meio a diversos casos de dengue e superlotação nos postos de saúde, o famoso ‘prédio do Esqueleto’, que fica na Rua da Fraternidade, virou um grande foco de dengue no bairro.