Balanço Geral |Do R7

Mulher cai no golpe do falso presente e perde R$ 3 mil, em Franca

Um comerciante teve uma péssima surpresa no próprio aniversário, em Franca, após perder quase R$ 3 mil no chamado golpe do "falso presente". A loja que supostamente enviaria o presente não existe; a vítima teve os cartões clonados pelos criminosos.