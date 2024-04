Mulher que foi resgatada após ser levada por enxurrada em São Carlos fala sobre o que aconteceu

Balanço Geral |Do R7

E a gente volta a falar sobre o temporal que deixou um rastro de destruição na tarde desta quarta (7), em São Carlos. De acordo com a Defesa Civil, o estrago só não foi pior porque o alarme que avisa o risco de alagamento no Centro da cidade foi acionado. A mulher que foi arrastada pela força das águas em uma rua durante o temporal falou com o Balanço Geral sobre o que aconteceu; ela passa bem.