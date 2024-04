Mulher que tentou subornar policiais após briga em posto segue presa, em Ribeirão Preto

Balanço Geral |Do R7

Continua presa a engenheira agrônoma Ana Paula Junqueira, que bateu o carro, agrediu uma motorista, ofendeu os funcionários de uma loja de conveniência e os policiais militares, além de tentar extorquir os policiais militares que fizeram a prisão dela em flagrante, em Ribeirão Preto. Essa confusão toda aconteceu no fim de semana, no bairro Jardim Paulista. Os vídeos de parte da confusão serviram como prova para a Polícia pedir a prisão da engenheira; dentro da viatura, ela teria desacatado os policiais. Junqueira se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi presa após passar por um médico legista, que atestou a embriaguez.