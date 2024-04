Mulher trans foi agredida em grupo quase 1 mês antes de ser morta em emboscada, em Guaíra

Alto contraste

Voltamos a falar do assassinato da jovem transexual Jhenifer Luíza, de 26 anos, no final de semana em Guaíra. Jhenifer foi encontrada morta depois de ter sido atraída através das redes sociais para um encontro com um homem, que armou uma emboscada. O corpo foi encontrado dias depois em um saco, enrolado em colchão e jogado em um terreno. Cerca de 20 dias antes do crime, no final de fevereiro, Jhenifer teria sido espancada por um grupo de 4 pessoas; câmeras de segurança registraram as agressões e devem ajudar a Polícia nas investigações sobre a morte da jovem.