Ônibus com 58 passageiros tomba e deixa 9 feridos na Rodovia Cândido Portinari, em Batatais

Nove pessoas ficaram feridas após um ônibus tombar na madrugada desta quinta (28), em um canteiro da Rodovia Cândido Portinari, em Batatais. Segundo a Polícia, o motorista do ônibus que seguia de São Paulo para Minas Gerais passou mal e perdeu o controle da direção do coletivo antes de tombar. Ao todo, 58 passageiros estavam no veículo.