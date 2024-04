Balanço Geral |Do R7

Sinfônica de Ribeirão Preto abre temporada 2024 com concerto "Brasileiríssimo" neste sábado (2)

Tem dica cultural para esse fim de semana. A Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto vai abrir a temporada 2024 com apresentação especial neste sábado (2), no Theatro Pedro II. O concerto “Brasileiríssimo” começa às 19h30 e conta com participações especiais da acordeonista Gilda Montans e da cantora Verônica Ferriani.