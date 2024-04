Alto contraste

A+

A-

E teve Campeonato Paulista Série A2 com Comercial e Ferroviária empatando em Ribeirão Preto. Já Monte Azul Paulista perdeu para o Taubaté por um placar de 2x1. Na Série A3 do campeonato, Lemense fez 2x2 contra o RB Bragantino, enquanto São Bernardo empatou com Sertãozinho. E tivemos também jogos pela Série A4 em que Jaú ganhou do Francana por 1x0.