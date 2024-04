Alto contraste

A+

A-

E a Ferroviária segue otimista para os próximos jogos pela Série A2 do Campeonato Paulista. Durante a manhã desta quinta-feira (15), o técnico do time falou em coletiva sobre as expectativas para o campeonato. A Ferroviária enfrenta o Linense no próximo sábado às 17h, com transmissão exclusiva na TV aberta pela Record.