Pela 10ª rodada do Paulistão Série A2, a Ferroviária perdeu fora de casa para o Noroeste, em Bauru. O Monte Azul empatou com o Linense, enquanto o Comercial também ficou no empate contra o Oeste e segue na lanterna.