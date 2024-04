PM aposentado é morto e enteado é baleado em tentativa de assalto no Centro de Ribeirão Preto

Alto contraste

Um policial aposentado foi morto numa tentativa de assalto, na manhã desta segunda (12), no Centro de Ribeirão Preto. Darie Alves Tremura, de 63 anos, era PM reformado e trabalhava como segurança juntamente com o enteado, de 36 anos, que também foi baleado. O assalto aconteceu no posto de recarga dos cartões de ônibus do Consórcio PróUrbano, na Rua Tibiriçá; segundo testemunhas, pai e enteado estariam fazendo a retirada do dinheiro do posto de recarga para uma empresa de transportes quando foram surpreendidos pelos ladrões.