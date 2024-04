Alto contraste

Na tarde desta quinta-feira (15) foi enterrado o corpo da bebê de quatro meses que morreu após dias internada na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto. De acordo com as informações, a menina se machucou em uma creche na cidade de Cravinhos e precisou ser socorrida. Com o falecimento, o caso, que está sob sigilo da polícia, passa a ser investigado como homicídio culposo.