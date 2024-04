Alto contraste

A Polícia Civil tem quase certeza de que não houve crime na morte da ultramaratonista Camila Matte, de 44 anos. Imagens de câmeras de segurança e o fato da atleta ter comprado garrafas de álcool no mesmo dia em que ela desapareceu, reforçam a tese de que ela teria tirado a própria vida. Camila desapareceu no domingo (14), depois de sair da casa onde morava com o marido para almoçar com os pais, em São Carlos.