As estradas da região de Ribeirão Preto vão contar com uma operação especial da Polícia Rodoviária e das concessionárias, durante o feriado de Carnaval. De acordo com a concessionária responsável pelas rodovias aqui da região, a previsão é de um fluxo de mais de 720 mil veículos durante o feriado, que vai da sexta (9) até a Quarta-Feira de Cinzas (14).