Projeto Guri está com vagas abertas para aulas de música em toda região

Estão abertas as inscrições para o Projeto Guri, uma iniciativa do Governo de São Paulo com aulas gratuitas de vários instrumentos musicais. O projeto é voltado para crianças e adolescentes de 6 a 18 anos.