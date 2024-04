Alto contraste

Na manhã desta sexta-feira (26), a Polícia Civil realizou a reconstituição do assassinato de Cézar Henrique Rinhel, que aconteceu no dia 14 de dezembro de 2023. De acordo com a Polícia, a morte da vítima foi motivada por uma dívida pela compra de um veículo. As investigações, que estão em andamento, apontam para quatro envolvidos no crime.

*Reportagem exibida no dia 26.01.202