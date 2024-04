Balanço Geral |Do R7

Record Interior vai transmitir jogos ao vivo do Paulistão Série A2; estreia neste sábado (17)

Alto contraste

A+

A-

Tem novidade e ótima notícia para os apaixonados pelo futebol: o Paulistão Série A2 agora será transmitido pela Record Interior! A Record, como todo mundo já sabe, é a casa do Paulistão na TV aberta, e agora a Record Interior também vai transmitir todas as emoções dos times da nossa região na Série A2. O primeiro jogo com transmissão da Record já é neste final de semana: sábado (17), 17h, tem Ferroviária de Araraquara x Linense, ao vivo!