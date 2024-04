Balanço Geral |Do R7

A Polícia Civil prendeu hoje (25) o segundo suspeito pela morte do engenheiro Paulo Roberto Carvalho Braga Neto, de x anos, que aconteceu no final do ano passado. Marcelo Fernandes da Fonseca foi detido em São Paulo e deve ser trazido à delegacia de Ribeirão Preto ainda hoje. O homem irá prestar depoimento e será encaminhado para uma cadeia da região.