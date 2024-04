Balanço Geral |Do R7

Susto: carro pega fogo em avenida e trabalhadores apagam chamas com areia, em Franca

Uma motorista escapou de ficar ferida após o carro dela pegar fogo na Avenida Orlando Dompieri, na manhã desta terça (2), na Zona Norte de Franca. Trabalhadores de uma obra jogaram terra no veículo para conter as chamas antes da chegada do Corpo de Bombeiros.