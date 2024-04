Balanço Geral |Do R7

Moradores do bairro Ana Doroteia, Zona Sul de Franca, reclamam de dois terrenos tomados pelo mato alto. As áreas abandonadas não passam por manutenção há mais de 7 meses e animais peçonhentos invadem as casas e chácaras vizinhas.