Uma briga entre vizinhos por conta de cães comunitários terminou com um casal de cuidadores agredido, no bairro João Liporoni, Zona Oeste de Franca. Segundo as vítimas, os animais estariam sofrendo maus-tratos de uma vizinha e dos familiares dela; os cuidadores foram atacados com faca e garrafada.