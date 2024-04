Alto contraste

Um caso ainda sem solução: a Polícia Civil de Ribeirão Preto tenta identificar de onde partiu a bala que atingiu a arquiteta Samantha Heloísa Ribeiro, enquanto ela comemorava a virada do ano com a família no bairro Vila Virgínia, Zona Oeste da cidade. Samantha estava na rua, em frente de casa, quando uma moto passou e ouviu-se o barulho do tiro, que atingiu o braço dela; a hipótese é que o disparo tenha sido feito em direção à pessoa que estava na moto.

*Reportagem exibida em 29/02/2024.