Caminhonete de Ribeirão Preto com duas toneladas de maconha é apreendida pela Polícia em MS

A Polícia Militar de Amambaí (MS) apreendeu uma caminhonete com placas de Ribeirão Preto, lotada com 2 toneladas de maconha. A apreensão aconteceu após uma perseguição; o motorista desobedeceu a ordem dos policiais, fugiu do local e abandonou a caminhonete na zona rural.

*Reportagem exibida em 28/02/2024.