A Polícia Civil ainda não encontrou o homem suspeito de ter matado a facadas Ivonildo dos Santos, no último final de semana, em Franca. Ivonildo era dependente químico e estava abrigado no Centro Pop; o motivo do crime seria porque a vítima usou o cartão do benefício do assassino e gastou mais dinheiro do que ele havia autorizado. A irmã de Ivonildo pede justiça.

*Reportagem exibida em 22/02/2024.