Alto contraste

A+

A-

Acontece nesta quinta-feira (21) o julgamento de Ivan Nogueira, de 34 anos - acusado de matar a esposa Regiane Carneiro de Moura Silva e fugir com o filho do casal, de 3 anos, em maio de 2022, em Ribeirão Preto. Desde a morte de Regiane, Ivan e o filho do casal não foram mais vistos. Mesmo com o réu foragido, o julgamento de Ivan deve acontecer; o suspeito chegou a escrever uma carta comentando sobre o ocorrido.

*Reportagem exibida em 20/03/2024.