Corpo de PM morto em tiroteio e tentativa de assalto é enterrado em Ribeirão Preto

Alto contraste

A+

A-

Foi enterrado na tarde desta terça (13) o corpo do policial militar aposentado Darie Alves Tremura, de 63 anos, que morreu após ser baleado durante um roubo, nesta segunda (12), no Centro de Ribeirão Preto. O enteado dele, Rafael Fernandes, que também foi baleado durante o crime, ainda está internado, mas foi liberado pelo hospital para se despedir do padrasto. Tremura e Rafael faziam a recolha e escolta de valores para um dos postos de atendimento aos usuários do transporte público, no Centro da cidade, quando foram abordados pelos ladrões.

*Reportagem exibida em 13/02/2024.