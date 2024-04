Cidade Alerta |Do R7

Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é homenageado, em Ribeirão Preto

Na noite desta quarta-feira (14), o Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Sérgio Antônio Ribas, foi homenageado na Arena Botafogo, em Ribeirão Preto. Ribas recebeu o Título Honorário da Câmara Municipal da cidade pelo trabalho realizado na segurança pública nos estádios do Estado de São Paulo. Nossa equipe acompanhou com exclusividade a cerimônia.