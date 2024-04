Estudante de 14 anos é espancado por colegas dentro de sala de aula, em Ribeirão Preto

Alto contraste

Um estudante de 14 anos foi espancado por dois colegas na tarde desta quinta (7), dentro da sala de aula, durante a troca de professores, na Escola Municipal Professor Anísio Teixeira, em Ribeirão Preto. De acordo com a mãe do estudante, mesmo estando desacordado após receber os socos e chutes, o menino continuou sendo agredido. Durante a briga, os agressores chegaram a retirar as roupas do estudante. O caso foi parar na Polícia e agora será investigado como lesão corporal.

*Reportagem exibida em 08/03/2024.