Cidade Alerta |Do R7

Garçom que fazia vídeos de mulheres no banheiro de restaurante é confrontado e foge, em Ribeirão Preto

Alto contraste

A+

A-

A Polícia vai investigar o garçom que foi flagrado fazendo vídeos e fotos de mulheres no banheiro de um restaurante, na Zona Sul de Ribeirão Preto. A denúncia foi feita por uma das clientes, que flagrou o homem gravando com o celular enquanto ela usava o banheiro; após o crime, o garçom conseguiu fugir. De acordo com a Polícia, essa mulher foi vítima de importunação sexual.

*Reportagem exibida em 28/03/2024.