Golpe do falso sequestro: quadrilha ameaçava e extorquia vítimas na região de Ribeirão Preto

As polícias de Ribeirão Preto e Sertãozinho realizaram nesta quinta (29) uma operação conjunta contra criminosos suspeitos de praticarem extorsão no chamado ‘golpe do falso sequestro’. A quadrilha ameaçava sequestrar filhos ou parentes das vítimas para conseguirem joias; uma pessoa foi presa.

*Reportagem exibida em 29/02/2024.