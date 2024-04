Homem acusado de matar ex-marido da namorada vai a júri popular, em Franca

Alto contraste

Deve ir a júri popular nesta quinta (22) Ageu Misael, acusado de matar a facadas o metalúrgico Luiz Guilherme Donizete Santos, de 33 anos, em novembro de 2021, em Franca. Luiz Guilherme era ex-marido da namorada de Ageu Misael, e tinha uma filha com ela. No dia do crime, Luiz foi até a casa da ex para buscar a filha, e foi recebido por Ageu Misael com uma enxada; em seguida, foi atingido com golpes de faca. A família de Luiz falou com o jornalismo da Record e espera por justiça.

*Reportagem exibida em 21/02/2024.