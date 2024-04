Cidade Alerta |Do R7

Homem pede para ver filho e mata ex a facadas na frente da criança, em Franca

Um jovem de 23 anos foi preso após matar a ex-namorada, de 28 anos, com golpes de faca, nesta quinta (14), no bairro São Joaquim, em Franca. Keven Avelar teria esperado a ex-namorada em uma rua para um encontro e, após se desentenderem, esfaqueou Ana Carolina na frente do filho deles, de 1 ano e 8 meses. Ana Carolina foi socorrida à Santa Casa de Franca, e morreu neste final de semana.

*Reportagem exibida em 15/03/2024.